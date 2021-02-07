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07.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Mobilya 2021 yılına ihracat artışıyla başladı

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ocakta salgına rağmen geçen yılın aynı dönemine ihracatını artırarak 454 milyon dolara yükseltti. Geçen yıl Kovid-19 kısıtlamaları, küresel ticaretteki daralma, genel ihracattaki düşüş gibi olumsuz gelişmelere karşın 5.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, yılı artıyla kapatmıştı.

Mobilya 2021 yılına ihracat artışıyla başladı

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yeni yıla da ihracat artışıyla girildi. Ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.28’lik artışla 454 milyon dolarlık yükseliş sağlandı. Bu rakamın 285 milyon dolarlık bölümünü mobilya oluşturdu. En çok mobilya ihracatı Almanya, ABD, Fransa, İsrail ve İngiltere’ye yapıldı.

Artı 1 milyar dolar

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, bu yıl 1 milyar dolar fazla ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi. Güleç, şu bilgileri verdi:

“2023 hedefimiz olan 10 milyar dolara ulaşmak için oluşturduğumuz stratejiyi titizlikle uyguluyoruz. Mobilyada dünyanın 8. büyük ihracatçısıyız. Burada dünyanın en önemli 5 tedarikçi ülkesinden biri haline gelebiliriz. İngiltere pazarında ocakta yüzde 8.7 büyüdük. Hollanda, İtalya ve Romanya pazarlarında hızla yükseliyoruz. Geçen yıl yüzde 16’lık büyüme yakalanan ABD pazarındaki çalışmalarımız genişleyecek.”

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