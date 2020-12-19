Mobilya Akademisi online eğitimde...

Öğrenciler eğitimin ilk günündeki, ilk dersi, İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç’ten aldı. Mobilya Akademisi’nin açılışında konuşan Başkan Güleç, dünyanın sekizinci büyük mobilya ihracatçısı olarak Türkiye’nin yeni hedefinin ilk beş ülke arasına girmek olduğunu açıkladı.

Sektörün belirlediği hedeflere ulaşmasında uzman personelin kilit rol üstlendiğini aktaran Güleç, “Bu farkındalıkla kurduğumuz akademi kapsamında dış ticaret uzmanı yetiştirmek istiyoruz. Eğitimlere; ihracatçı firmalarımızın personelleri, ihracat yapma arzu ve niyeti içinde bulunan markalarımızın çalışanları ve kariyerini mobilya ve dış ticarette tanımlayan yeni mezunlar ile öğrenciler katılabilecek” dedi.

Güleç, “Temel hedefimiz sektörde ihtiyaç duyulan konuların belirlenerek, konusunda uzman eğitmenlerle verimli eğitim programları oluşturmak” diye konuştu.