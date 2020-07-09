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    HaberlerEkonomi Haberleri Mobilya ihracatı yüzde 48 yükseldi
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    09.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Mobilya ihracatı yüzde 48 yükseldi

    İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatının 2020’nin ilk altı aylık döneminde 2.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

    Mobilya ihracatı yüzde 48 yükseldi

    İhracatın 1.5 milyar dolarlık bölümünü ise mobilya sektörü oluşturuyor. Güleç, mobilyada ihracatın haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 gibi rekor bir artış yaşadığını ifade ederek, “Pandemi nedeniyle üç aylık dönemde yaşadığımız kaydı tek bir ayda büyük oranda telafi ettik. Hazirandaki artışı diğer aylarda da yakalarsak yılı mobilya ihracatındaki hedefimize yakın bir seviyede kapatabiliriz” dedi.

    Tedarik güvenliği öne çıktı

    Sektörün, yeni normalin disiplinlerine hızla ayak uydurduğunu belirten Güleç, şunları kaydetti: “Bugün Türk mobilya sektörü dünyanın 13’üncü büyük üreticisi ve 12’nci büyük ihracatçısı. 2023’te dünyanın beşinci büyük üretici olmak ve dünya mobilya pazarından aldığımız payı 2.5’e çıkarma hedefiyle çalışıyoruz. Haziran ayında en çok ihracat yaptığımız ilk 6 ülkeden 5’i gelişmiş ülkeler. Tedarik zincirindeki güvenli sağlayıcılığımız bu dönemde Türkiye mobilyasını öne çıkardı.”

    Güleç, mobilyada ilk uluslararası sanal fuarı 27-30 Temmuz arasında “Furnistry Virtual” adı altında düzenleyeceklerini de duyurdu.

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