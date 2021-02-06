Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü 2021'e ihracat artışıyla başladı

Geçen yıl Kovid-19 kısıtlamaları, küresel ticaretteki daralma, genel ihracattaki düşüş gibi olumsuz gelişmelere karşın 5,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, yılı artıyla kapatmış ve büyük başarı yakalamıştı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde düşük de olsa yeni yıla da ihracat artışıyla girildi. Ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,28'lik artışla 454 milyon dolarlık yükseliş sağlandı. Bu rakamın 285 milyon dolarlık bölümünü mobilya oluşturduğunu kaydetti.

En çok mobilya ihracatı Almanya, ABD, Fransa, İsrail ve İngiltere'ye yapılırken, en yüksek satışa imza atan iller İstanbul, Bursa, Kayseri, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Şırnak, Hatay ve Denizli şeklinde sıralandı.

2021 hedefi ek 1 milyar dolar ihracat

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2020'de 5,6 milyar dolar ihracat yaptıklarını ve yeni yıla büyük bir motivasyonla girdiklerini belirterek, bu yıl 1 milyar dolar fazla ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Güleç, "2023 hedefimiz olan 10 milyar dolara ulaşmak için oluşturduğumuz stratejiyi titizlikle uyguluyoruz. Sadece mobilya tarafında dünyanın 8. büyük ihracatçısı konumundayız. Burada dünyanın en önemli 5 tedarikçi ülkesinden biri haline gelebiliriz." dedi.

ABD ve Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş pazarlara mobilya ihraç etmenin önemine değinen Güleç, "Gelişmiş ülke pazarlarındaki hakimiyet ve etkiyi hem stratejik hem de önemli buluyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması yaptığımız İngiltere pazarında ocakta yüzde 8,7 büyüdük. Hollanda, İtalya ve Romanya pazarlarında da hızla yükseliyoruz." diye konuştu.

Avrupa ve ABD gibi öncelikli pazarlarda kilogram başı mobilya fiyatının 3 doların üzerinde olduğunu dile getiren Güleç, katma değeri yüksek, tasarımı güçlü, inovatif ürünlerle bu rakamı yukarı çıkarmak istediklerini bildirdi.

Güleç, Türkiye mobilya sektörünü üç basamak daha yukarı taşımak ve beş büyük ihracatçıdan birisi olma hedefimize de dünden daha yakınız. Hedeflerimizi ulaşmak için bütünleşik stratejiler belirledik. Bunlardan önemli olanla ise tanıtım çalışmaları. Buradaki gücümüzü daha fazla gösterebiliriz. 2021 yılında gerek sanal ticaret heyetleri, gerekse yeni pazar araştırmaları, fuarlar ve gerekse mevcut pazarlarını koruma stratejisiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

"ABD'de tasarım merkezi açma yolunda ilerliyoruz"

Ahmet Güleç, salgın koşullarına rağmen hem sektörün tamamında hem de mobilyada büyük bir başarı yakaladıklarını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Geçen yıl yüzde 16'lık büyüme yakalanan ABD pazarındaki çalışmalarımız 2021'de genişleyerek büyüyecek. Yakın zamanda ABD'de temaslarda bulunduk. 40 milyar dolarla dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı olan ABD'de tasarım merkezlerinde merkezler açmayı planlıyoruz. Mobilya lojistik merkezleri için sürecimiz devam ediyor. Salgın ağır ama temkinli bir şekilde süreci yürütüyoruz. Bu merkezle birlikte ABD ihracatının daha fazla katma değer sağlayacak bir büyümeyle devam edeceğini öngörüyoruz."

Güleç, sektörün ihtiyaç duyduğu dış ticaret uzmanlarını yetiştirmek için açtıkları Mobilya Akademisi'nde eğitimlerin devam ettiğini söyledi.

Salgının yıl açtığı olumsuzlukların bugün için halen ortadan kalkmadığını dile getiren Güleç, buna rağmen aşı çalışmalarıyla birlikte 2021'den fazlasıyla umutlu olduklarını bildirdi.