Mobilya, orman ve kağıt ürünleri ihracatında tüm zamanların aylık rekoru

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sektörün mart, nisan ve mayıstaki kayıplarını haziranla birlikte telafi etmeye başladığını anımsattı.

Haziran itibarıyla çıkışa geçen mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında ekimde zirve görüldüğünü dile getiren Güleç, geçen ay bu alanda yapılan ihracatın 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla 528 milyon dolar rakamına ulaşıldığını söyledi.

Güleç, bu rakamın tüm zamanların aylık rekoru olduğunu kaydederek, ocak-ekim ihracatının ise geçen yılın aynı dönemini yakaladığını ve 4 milyar 476 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Pandemiye ve mart-mayıs döneminde yüzde 50 ihracat düşüşüne rağmen geçen yıl rakamlarına ulaşılmasının sektör adına büyük başarı olduğunu anlatan Güleç, "Yıl sonu hedefimiz normalde 6 milyar doları aşmaktı ancak pandemi nedeniyle bu hedefimiz tutmayacak. Yeni hedefimiz geçen yıl yapılan 5 milyar 530 milyon dolarlık rakamı aşarak 5,6 milyar dolara ulaşmak." açıklamasında bulundu.

Dünya Türk mobilyasına yöneldi, ihracatta kayıp sıfırlandı

Ahmet Güleç, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 12 artışla 346 milyon doları aştığını belirterek, mobilyada görülen en yüksek rakamlardan birisinin yakalandığını söyledi.

Ocak-ekim döneminde ise mobilyada kaybın telafi edildiğini dile getiren Güleç, "10 aylık mobilya ihracatında da sektörün genelinde olduğu gibi kaybı sıfırladık. Ocak-ekimde geçen yılın aynı rakamlarını yakaladık ve 2 milyar 764 milyon dolarlık ihracata ulaştık." diye konuştu.

Güleç, son yıllarda Türk mobilya ihracatında yaşanan artışa ve üretimde ulaşılan kaliteye değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin her yerinde mobilya üretimimiz çok gelişti. Türkiye, mobilyada üretimiyle, kalitesiyle, tasarımıyla dünyada kendinden söz ettiriyor. Bu nedenle son yıllarda mobilya ihracatımız hep artıyor. Son 5 yılda ihracatını en çok artıran 3 ülkeden birisiyiz. Bu yıl da dünyanın önemli mobilya ihracatçısı ülkeler yüzde 20 kayıp yaşamayı beklerken pandemiye rağmen biz kayıpsız atlatmayı hedefliyoruz. İkinci bir pandemi dalgası ve kısıtlaması yaşamamanız halinde geçen yıl yaptığımız 3 milyar 480 milyon dolarlık ihracatı aşacağız."

"Sanal fuarların ve B2B görüşmelerin meyvesini aldık"

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, sektörde ihracat yapan firma sayısının 20 bine yaklaştığını belirterek, 1 milyon dolar üzeri ihracat yapan firma sayısının 700 olduğunu, 2023'te bu rakamı 6 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kurun artmasının ihracata yansıdığını dile getiren Gürcan, şu açıklamalarda bulundu: "Pandemi döneminde dahi çarkları durdurmadık. Stok çalışmaya devam ettik ve normalleşmeyle birlikte her ay ihracatımızı artırdık. Hem stokların yansıması hem de bu dönemde sanal fuarların, B2B görüşmelerin devam etmesinin meyvelerini aldık diyebiliriz. Sektörün ihracat pazarlarını doğru değerlendirmesi, yani bir pazara odaklanmayıp sürekli alternatif pazar geliştirmesinin de katkısı büyük."