29.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Mobilya sektöründen İsrail çıkarması
Türk mobilya sektörü ülke ziyaretlerini, tanıtım organizasyon ve çalışmalarını dijitale yaşıyor.
İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 14-16 Eylül 2020 tarihleri arasında İsrail’e yönelik Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştireceklerini belirtti. Güleç, “Pandemi sonrası mobilya sektörü olarak toparlanma gördüğümüz en belirgin pazarlardan birisi de İsrail. Bu ülkeye, geçen yılın ilk yedi ayında mobilya ihracatı 75 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl ise mart, nisan ve mayıs aylarındaki durağanlığı göz önünde bulundurduğumuzda ilk yedi aylık dönemde 84 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
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