Mobilyacılar hedef büyüttü

Türkiye'nin, mobilya dış satımında 20 yıldır dünyada kendinden söz ettiren bir ülke olduğuna dikkati çeken Güleç, "Biz 2000 yılında 160 milyon dolar mobilya ihracatı yaparken 2019 yılında 3.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu süre zarfında da 6 basamak birden yükselerek dünyada 8 ihracatçı ülke arasına girdik. Hedefimiz bu kadar değil. Hedefimiz dünyada ilk 5 ihracatçı ülke arasına girmek" dedi. Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Haziran ayından itibaren ihracatımız her ay artıyor. Eylül ayında da geçen senenin eylül aynı göre ihracatımızı yüzde 13.5 artıran bir sektör olduk. Bununla da gururluyuz. İhracatımızı artırmaya devam edeceğiz. Bu artışı yıl sonuna kadar sürdürmeyi planlıyoruz. Sene sonu hedefimiz 4 milyar dolar. Pandemiye rağmen ihracatımızı 2019’dan daha fazla artıracağız. Biz durduk ama bu süreçte dünya da durdu. 9 aylık rakamlara bakıldığında da geçen yılın 9 ayına göre ihracatımızı artıran bir sektör olduk.”



Güleç, Türkiye'nin 180 ülkeye mobilya ihracatı yapan bir sektör olduğuna işaret etti. Güleç, sürekli yeni pazar arayışında olduklarını belirterek, "Avustralya kıtasından çok büyük bir talep var. Yeni pazarları da keşfetmemiz lazım" dedi.