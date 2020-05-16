Mola bitiyor, çarklar gelecek için dönüyor

Türk sanayisinin çarkları şimdi gelecek için dönüyor” dedi. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden katıldığı İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Telekonferans Toplantısı’nda, kamu ve özel sektör eş güdümü sayesinde zorlukların aşıldığını belirtti. Oktay, Kovid-19 salgınının hem sosyal hem de ekonomik hayatı derinden etkilediğine işaret ederek küresel ekonomide yakın tarihin en ciddi ekonomik şoklarından birisinin yaşandığına dikkati çekti.



Yaşanılan şokun en somut etkilerinin makroekonomik dengelerdeki bozulmada ve oluşan belirsizlikte görüldüğünü kaydeden Oktay, bu hafta yayınlanan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Raporu’nda küresel ekonominin yılın ikinci yarısında yüzde 3.2, uluslararası ticaretin de bu yıl yaklaşık yüzde 15 daralacağının öngörüldüğünü hatırlattı.



4 unsur öne çıktı



Oktay, salgın ve sonrasındaki dönemde sanayicilerin üzerinde durması gereken 4 temel unsurun öne çıktığını belirterek bunları şöyle sıraladı:

“Sanayi bölgelerinde çalışanların sağlığının güvence altına alınması ve virüsten korunma tedbirlerinin titizlikle uygulanması, yerlileşme ve katma değerli yerli üretim konusuna her zamankinden daha çok önem verilmesi, stratejik üretim dönüşümüne imkan verecek şekilde küresel gelişmelerin yakından takip edilmesi, yeni normalde uluslararası piyasalarda oluşacak fırsatların, boşlukların zamanında yakalayarak değerlendirilmesi.”



Test laboratuvarı



Oktay, organize sanayi bölgelerinde Kovid-19 testlerinin yapılacağını açıklayarak “Organize sanayi bölgelerinde düzenli Kovid-19 testlerinin yapılabilmesi için Gebze Teknik Üniversitesinde sadece sanayiye hizmet veren bir test laboratuvarı kurduk. Bu ay içinde İstanbul’da da sanayi test merkezlerini kurmuş olacağız” dedi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da Kovid-19 ile mücadele sürecinde ve sonrasında yapılabileceklere ilişkin görüş ve önerilerini sundu.