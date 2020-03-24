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    HaberlerEkonomi Haberleri Moody’s: Avrupalı şirketler kar paylarında kesintiye gidebilir
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    24.03.2020 - 19:27 | | AA

    Moody’s: Avrupalı şirketler kar paylarında kesintiye gidebilir

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Avrupa’daki şirketlerin gelirlerindeki azalış nedeniyle kar paylarında kesintiye gitmesinin beklendiğini bildirdi.

    Moody’s: Avrupalı şirketler kar paylarında kesintiye gidebilir

     

    Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Başkan Yardımcısı Kıdemli Kredi Sorumlusu Richard Morawetz, “Koronavirüs nedeniyle Avrupa gelirleri dikkate değer şekilde azalan pek çok şirket, gerekli nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kar paylarında kesintiye gidebilir.” ifadelerini kullandı.

    Morawetz, hava yolu şirketlerinin kredi notlarının düşürülmesi konusunda gözlem sürecinde olduklarını belirterek, kar payı kesintilerinin hava yolu ve deniz yolu şirketlerinin zararlarının karşılanmasında destekleyici olabileceğini fakat yeterli olmayacağını kaydetti.

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