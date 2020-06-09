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    HaberlerEkonomi Haberleri Moody's: Düşük fiyatlar petrol ihracatçısı ülkeleri baskılayacak
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    09.06.2020 - 16:57 | | AA

    Moody's: Düşük fiyatlar petrol ihracatçısı ülkeleri baskılayacak

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, uzun vadeli düşük petrol fiyatlarının petrol ihraç eden ülkelerin kredileri üzerindeki baskıyı artıracağını bildirdi.

    Moody's: Düşük fiyatlar petrol ihracatçısı ülkeleri baskılayacak

    Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, düşük petrol fiyatlarının daha uzun süreli ve daha düşük seyri halinde petrol ihracı yapan ülkelerin mali ve dış ödemeler dengesinde ciddi bozulmaların görülmesinin beklendiği belirtildi.

    Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşunun mart ayındaki brent petrolün varil fiyatına ilişkin tahmininin 50-70 dolar seviyelerinde olduğu fakat son dönemdeki gelişmeler ışığında bu tahminin bu yıl için 35 dolara, gelecek yıl için ise 45 dolara çekildiği belirtildi.

    Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Kıdemli Analisti Alexander Perjessy ise “2020 yılında küresel ekonomide, bütün gelişmiş ekonomilerde şu anda daha derin bir resesyonun gerçekleşmesini bekliyoruz. Özellikle seyahatlerin azalmasıyla petrol talebindeki düşüş tahminlerimizin ötesinde." yorumunu yaptı.

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