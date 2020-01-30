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    HaberlerEkonomi Haberleri Moody’s: İngiltere ile AB arasında gevşek bağlar ekonomik temeli zayıflatır
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    30.01.2020 - 16:38 | | AA

    Moody’s: İngiltere ile AB arasında gevşek bağlar ekonomik temeli zayıflatır

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Avrupa Birliği (AB) ile daha gevşek bağlara sahip olmasının İngiltere’nin ekonomik temellerini zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

    Moody’s: İngiltere ile AB arasında gevşek bağlar ekonomik temeli zayıflatır

    Moody’s açıklamasında, İngiltere ve AB’nin bu yılın aralık ayının sonunda daha gevşek ticaret ilişkileri içerecek bir anlaşmaya varılmasının olası olduğu, bunun da İngiltere’nin ekonomik temelleri açısında yapısal anlamda zayıflamaya yol açabileceğine vurgu yapıldı.

    Açıklamada bu durumun, farklı sektörlerde borçlanıcılar açısından kredide negatif unsur oluşturduğu da kaydedildi.

    İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından malların ticaretini kapsayan bir anlaşma üzerinde müzakerede bulunacağının altı çizilen açıklamada; hizmetlerin ticaretinde daha derin ve uyumlu bir ilişkiyi sunabilecek bir anlaşmanın sağlamasının beklenmediği bildirildi.

    Açıklamada İngiltere ile AB arasında hizmetler alanında 2020 yılının aralık sonuna kadar bir anlaşmaya varılmasının beklenmediği belirtildi.

     

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