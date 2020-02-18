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    HaberlerEkonomi Haberleri Moody's: Koronavirüs Asya-Pasifik bölgesinde büyümeyi yavaşlatacak
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    18.02.2020 - 13:37 | | AA

    Moody's: Koronavirüs Asya-Pasifik bölgesinde büyümeyi yavaşlatacak

    Moody's açıklamasında, Çin'in büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 5,8'den yüzde 5,2'ye düşürüldüğü belirtildi.

    Moody's: Koronavirüs Asya-Pasifik bölgesinde büyümeyi yavaşlatacak

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüs salgınının Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

    Moody's'ten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının Asya-Pasifik bölgesinde talep azalmasına ve tedarik kanallarının bozulmasına yol açmasının beklendiği kaydedildi.

    Söz konusu gelişmelerin bölgede ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden olmasının öngörüldüğü, olumsuz etkilerin en çok turizm ve ticarette kendisini hissettireceği belirtilen açıklamada, Asya-Pasifik bölgesinde salgının şokunun 2019'da görülen büyümedeki yavaşlamanın hemen arkasından geldiği aktarıldı.

    BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

    Çin'in büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 5,8'den yüzde 5,2'ye düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, büyümedeki azalmanın kısa vadeli ciddi ekonomik sonuçları olabileceği, Asya-Pasifik bölgesinde zincirleme bir etki yaratabileceği vurgulandı.

    Güney Kore için ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a çekildiği belirtilen açıklamada, salgının oluşturduğu ortam nedeniyle ilerleyen dönemde Güney Kore bankalarının varlık kalitelerinin gelişmelerden etkilenebileceği aktarıldı.

    Açıklamada, Güney Kore'de büyük şirketlerin yardım talebinde bulunması ve otoritelerin daha agresif likidite önlemleri uygulaması durumunda Güney Kore bankalarının daha büyük ölçekli risklerle karşılaşabileceğine dikkati çekildi.

    100 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildiTicaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli ve Kapıkule'de düzenlenen operasyonlarda, farklı çeşitlerde 232 kilogram uyuşturucu, uyuşturucu yapımında da kullanılan 10 kilogram ağrı kesici ilaç ve 1 milyon 665 bin 480 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
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