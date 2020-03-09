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    HaberlerEkonomi Haberleri Morgan Stanley petrol tahminini düşürdü
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    09.03.2020 - 10:55 |

    Morgan Stanley petrol tahminini düşürdü

    Morgan Stanley, Brent ve Batı Teksas petrolleri için 2020 ikinci ve üçüncü çeyrek tahminlerini düşürdü.

    Morgan Stanley petrol tahminini düşürdü

    Brent petrolü için 2'nci çeyrek ortalama fiyat tahminini 35 dolar/varil seviyesine indiren Morgan Stanley, ortalama fiyatın 3'ncü çeyrekte 40 ve 4'ncü çeyrekte 45 dolar/varil, 2021'de ise 50 dolar/varil olacağını öngördü.

    Morgan Stanley, Batı Teksas petrolü için ikinci çeyrek beklentisini 30 dolar/varil, üçüncü çeyrek beklentisini 35 dolar/varil, dördüncü çeyrek tahminini 40 dolar/varil ve 2021 beklentisini 45 dolar/varil olarak ortaya koydu.

    OPEC+'nın ham petrol üretiminin Ocak-Aralık 2020 döneminde 1,4 milyon varil/gün artacağını tahmin eden Morgan Stanley, 2020 yılında talebin düşen fiyatlara rağmen sadece 0,5 milyon varil/gün artacağını öngördü.

    2020 yılında petrol piyasasında 800 bin varil/gün arz fazlası olacağını tahmin eden Morgan Stanley, OECD stoklarının yıl boyunca 160 milyon varil artmasını beklediklerini vurguladı.

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