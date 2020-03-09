Morgan Stanley petrol tahminini düşürdü

Brent petrolü için 2'nci çeyrek ortalama fiyat tahminini 35 dolar/varil seviyesine indiren Morgan Stanley, ortalama fiyatın 3'ncü çeyrekte 40 ve 4'ncü çeyrekte 45 dolar/varil, 2021'de ise 50 dolar/varil olacağını öngördü.

Morgan Stanley, Batı Teksas petrolü için ikinci çeyrek beklentisini 30 dolar/varil, üçüncü çeyrek beklentisini 35 dolar/varil, dördüncü çeyrek tahminini 40 dolar/varil ve 2021 beklentisini 45 dolar/varil olarak ortaya koydu.

OPEC+'nın ham petrol üretiminin Ocak-Aralık 2020 döneminde 1,4 milyon varil/gün artacağını tahmin eden Morgan Stanley, 2020 yılında talebin düşen fiyatlara rağmen sadece 0,5 milyon varil/gün artacağını öngördü.

2020 yılında petrol piyasasında 800 bin varil/gün arz fazlası olacağını tahmin eden Morgan Stanley, OECD stoklarının yıl boyunca 160 milyon varil artmasını beklediklerini vurguladı.