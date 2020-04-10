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    HaberlerEkonomi Haberleri Motorine 7 kuruş indirim
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    10.04.2020 - 16:39 | | AA

    Motorine 7 kuruş indirim

    Motorinin litre fiyatında 7 kuruş indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, indirim gece yarısından sonra pompaya yansıyacak.

    Motorine 7 kuruş indirim

    Buna göre, Ankara'da ortalama 5,44 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,29 liraya, İzmir'de 5,46 liradan 5,39 liraya inecek.

    - Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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