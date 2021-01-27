Motosiklet satışlarında gaza basıldı

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının yayılımını engellemek amacıyla alınan tedbirler ve kısıtlamalar sonucu kafeler, lokanta ve restoranlar sadece gel-al ve paket servisle hizmet verirken, birçok market ve özel girişim de müşterilerine kurye hizmeti sunmaya başladı. Bu kapsamda çok sayıda işletmenin kurye elemana ihtiyacı artarken, bu sektördeki istihdamda da artış görüldü.

Kurye hizmetlerindeki yoğunluk ve birçok vatandaşın salgının olası etkilerinden korunmak için ulaşımda motosiklete yönelmesi bu araçların satışlarını artırdı.

Türkiye İstatistik Kurumunun verilere göre, 2019'da yurt içinde trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı 154 bin 627 iken, bu rakam Kovid-19 ile mücadeleyle geçen 2020'de yüzde 35 artarak 208 bin 466'ya yükseldi.

En fazla motosiklet İstanbul'da

Söz konusu kayıtların aylara göre dağılımına bakıldığında en fazla tescilin temmuzda gerçekleştirildiği görüldü. Temmuz 2020'de 31 bin 59 motosikletin trafiğe kaydı yapıldı. Bu ayı 29 bin 491 ile haziran, 25 bin 432 ile ağustos izledi. Söz konusu dönemde en az tescil ise 6 bin 282 ile ocak ayında gerçekleşti.

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de bulunan 3 milyon 512 bin 576 motosikletin 370 bin 241'inin İstanbul'da bulunduğu belirlendi. Bu ili sırasıyla 302 bin 191 ile Antalya, 278 bin 601 ile İzmir takip etti. Motosikletin en az bulunduğu iller ise 422 ile Hakkari, 521 ile Ardahan, 593 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti.

"Motosiklet pazarı büyümeye devam edecek"

Motosiklet Endüstrisi Derneği Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, Kovid-19 döneminde kurye hizmetlerinin ve bireysel kullanımın artmasının motosiklet satışlarında artışa neden olduğunu söyledi.

2020'den önceki dönemlerde ortalama yıllık yaklaşık 150 bin motosiklet satışının gerçekleştiğini ifade eden Öztürk, salgınla birlikte sektöre yeni kullanıcıların geldiğini bildirdi.

Öztürk, vatandaşların Kovid-19 salgını döneminde toplu taşımadan kaçındıkları için de motosiklete yöneldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde B sınıfı ehliyetle (otomobil ehliyeti) kullanılabilen 50 cc ve elektrikli motosiklet satışındaki artış yüzde 67 oldu. 50 cc ve elektrikli haricindeki motosiklet satışları ise bu dönemde yüzde 14 arttı. Kurye hizmetleri genel olarak 125 cc ve üzeri motosikletlerle yapılıyor. Bu da bize gösteriyor ki motosiklet satışlarında görülen artışta bireysel kullanımın payı daha yüksek."

Remzi Öztürk, pazarın bu yıl da büyümeye devam etmesini ve yaklaşık 240 bin motosikletin satılmasını öngördüklerini sözlerine ekledi.