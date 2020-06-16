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    HaberlerEkonomi Haberleri Mücevher ihracatı azaldı
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    16.06.2020 - 10:13 |

    Mücevher ihracatı azaldı

    Mücevher İhracatçıları Birliği, Mayıs ayına ilişkin mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre, 1 - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşen mücevher ihracatı, küresel corona virüs salgınının etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 517 milyon dolar oldu.

    Mücevher ihracatı azaldı

    Mücevher sektörünün, 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle birlikte toplam 1 milyon kişinin geçimini sağladığı stratejik bir sektör olduğunu belirten Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, pandemiyle birlikte ana ihracat pazarları Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu gibi bölgelerle ticari ilişkilerinin kesildiğinin altını çizdi.

    Mustafa Kamar sözlerine şöyle devam etti:

    "Mart ayında düzenlenmesini beklediğimiz İstanbul Mücevher Fuarı'na yeni tasarım ürünler hazırlamıştık. Fuarın 2021 yılına ertelenmesiyle, yeni sezon stoklarını kredi kartına 24 aya varan taksit imkânıyla vatandaşımıza sunmak istiyoruz. Turizm ile mücevher sektörleri birbirini tamamlayan ve destekleyen yapıdalar. Turizmi canlandırmaya yönelik geliştirilen finansal çözümlerden biz de yararlanabilmeyi arzu ediyoruz."

    Düğün organizasyonlarının 1 Temmuz itibarıyla başlayacağını anımsatan Mustafa Kamar, düğün sezonunda kredi kartına 24 aya varan taksit imkânı verilirse, vatandaşların zorlanmadan düğün alışverişi yapabileceğini söyledi. Stokların eritildiği oranda üretim yapan atölyelere yeniden sipariş verebileceklerini vurgulayan Kamar, böylelikle ekonominin çarklarının yeniden dönmeye başlayacağını ve ticaretin normale döneceğini sözlerine ekledi.

    Mayıs'ta en çok ihracat ABD'ye

    Mayıs ayında en çok mücevher ihracatı yapılan ülke, 307 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri oldu. Mücevher ihracatı sıralamasında ABD'yi 83'er milyon dolarla İsviçre ve Birleşik Krallık, 15 milyon dolarla Belçika ve 7,1 milyon dolarla Almanya izliyor.

    Ürün gruplarına bakıldığında ise Mayıs ayında en çok "İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın" ihraç edildiği görülüyor.

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