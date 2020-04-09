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    09.04.2020 - 09:27 | | Foreks

    Mücevher ihracatı Mart ayında yüzde 46 düştü

    Mücevher İhracatçıları Birliği, 2020 yılı Mart ayı ihracat  rakamlarını açıkladı. Buna göre mücevher ihracatı, 2020 yılının Mart  ayında yapılan ihracat miktarı, yüzde 46 düşüşle 344 milyon dolar  olarak gerçekleşirken yılın ilk üç ayındaki kümüle ihracat miktarı,  yüzde 5 gerileyerek 1 milyar 565 milyon dolar oldu.

    Mücevher ihracatı Mart ayında yüzde 46 düştü

    Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar küresel boyuttaki corona virüs  salgınının mücevher ihracatına olan yansımasını, şu cümlelerle  değerlendirdi:

    Küresel korona virüs salgını sebebiyle ihracat gerçekleştirdiğimiz  ülkelere uçuşlar karşılıklı olarak durduruldu, ardından salgının  ülkemizde yayılmasıyla tüm sektör, hem iç hem de dış pazarda adeta el  freni çekti. "İstikrar Kalkanı" ekonomi destek paketine sektörümüzü de  dâhil eden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Berat Albayrak ve Sayın Ruhsar Pekcan'a teşekkürü bir borç biliriz."

    "Ülkemizin dünyadaki söz Sahipliğini Kaybetmesini İstemiyoruz"

    "Eximbank ve özel sektördeki bankalar, azalan siparişlerden duran  üretime ve istihdam kabına kadar birçok konuda kredi ve sigorta  desteklerine dair kolaylıklar sağlayacağını açıkladılar" diyen Mustafa Kamar, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

    "Belirlenen desteklerin kapsamları ve süreleri genişletilerek  sınırları çizilmelidir. Mücevher sektörü, çok çabuk pazar kaybı  yaşayabileceğiniz ya da rekabetin çok üst seviyede olduğu bir sektör.

    Bugünlere birçok ülkeyi ziyaret edip, ikili ilişkileri sıkı hale  getirip çok emek harcayarak geldik. Sahip olduğumuz konumu korumak,  böylesi zor günlerde ülkemizin geleceği adına ayakta kalabilmek için  hükümetimize sonsuz derecede güveniyoruz. Dünya mücevher sektöründe  söz sahibi 5 ülkeden biri olan ülkemizin, bu konumunu koruması için hükümetimizle birlikte el ele vererek çalışmaya hazırız."

    Mart'ta "İngiltere" hariç diğer ülkelere olan ihracat düştü

    Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan bilgiler  ışığında Mart ayında en çok ihracat 109 milyon dolarla İngiltere'ye  gerçekleşti. İngiltere'nin ardından sıralamaya giren ülkeler Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Libya, Hong Kong ve İsrail ile olan ihracat oranları düştü.

    Sıralama, şöyle gerçekleşti:

    "    Irak        : %57 azalış, 72 milyon dolar
    "    BAE        : %80 azalış, 33 milyon dolar
    "    Almanya    : %43 azalış, 26 milyon dolar
    "    ABD        : %69 azalış, 12 milyon dolar
    "    Libya        : %66 azalış, 11 milyon dolar
    "    Hong Kong    : %73 azalış, 7 milyon dolar
    "    İsrail        : %59 azalış, 7 milyon dolar

    Mart ayında en çok "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" ihraç edildi

    Mart ayında yapılan mücevher ihracatı kapsamında "Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" , %62 azalışla 98 milyon dolar olarak  gerçekleşti. Bu grubun lideri 71 milyon dolarla Irak oldu.

    "Gümüşten Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası" grubunda ise %36'lık  azalışla 9 milyon dolar ihracat gerçekleşirken bu grubun lideri, 1,4  milyon dolarla İsrail oldu.

    Bir diğer ürün grubu "Pırlantalı Altından Mamul Mücevherci Eşyası  ve Aksamı" kapsamında %23 azalışla 7 milyon dolar ihracata imza  atılırken bu gruptaki en çok ihracat, 2 milyon dolarla Katar'a yapıldı.

    Ocak - Mart aylarında %5 düşüşle toplam 1,565 milyar dolar ihracat gerçekleşti

    Yılı ilk 3 ayında en çok ihracat, 377 milyon dolarla Irak'a  yapılırken Irak'ı İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Ürün gruplarına bakıldığında Ocak - Mart aylarında en çok ihracat, 1,055 milyar dolarla Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası  grubunda gerçekleşti.

    Bu grubu Pırlantalı Altından Mamul Mücevherci Eşyası ve Aksamı ile Gümüşten Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası grupları izledi. 

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