Mücevherde ihracat hedefi 8.5 milyar dolar

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, 2019’da ihracatı yüzde 8 artırarak 7.2 milyar dolara yükselttiklerini belirterek, “Bu ihracatın 4.1 milyar doları resmi ihracat ve 3.1 milyar doları da Dahilde İşleme Rejimi’nden geldi. Bu rejimin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesiyle mücevher ihracatı katlanarak artacak” dedi.



Mücevher ihracatında geçen yıl yakalanan büyük başarının temelinde Dahilde İşleme Rejimi’nin başarıyla uygulanmasının yattığını aktaran Kamar, “Herhangi bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya ihtiyaç duyulmayan Dahilde İşleme Rejimi’ni tüm ülkelerle uygulamamız gerekiyor. Dahilde İşleme Rejimi’nin önemini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aktararak bu konudaki engellerin ortadan kaldırılmasını talep edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Yıla iyi başladık



Kamar, ürün grubu açısından en çok altından mamul edilen ürünlerin ihraç edildiğini de dile getirerek, şunları söyledi: “Bu yıla çok daha iyi başladık. Ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.5 artışla 545 milyon dolar mücevher ihracatı gerçekleştirdik. Henüz yılın başındayız, bu yolda rakip olarak gördüğümüz İtalya ve BAE’yi yakın markaja almalıyız. İtalya’nın bugün için 7.1 milyar dolar mücevher ihracatı var.

Türkiye’den yaptığı ithalat oranı ise 37 milyon dolar. BAE’nin 15.7 milyar dolar mücevher ihracatı var. Türkiye’den yaptığı ithalat yalnızca 866 milyon dolar. Birlik olarak biz de 2020 yılı için Asya, Orta ve Kuzey Avrupa ile Amerika pazarlarındaki ihracat hacmimizi artırmak, yılsonu itibarıyla mücevher ihracatımızı 8.5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz.”