Muğla'dan 90 bin ton sebze ve meyve ihracatı!

Muğla'daki çiftçiler, Kovid-19'a rağmen aldıkları tedbirlerle geçen yıl üretime ara vermeden devam etti. Sera ve tarlalarda hummalı bir çalışmanın içine giren çiftçiler, ürünlerini hem yurt içi hem de yurt dışına göndererek ihracata önemli katkı sağladı.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da yüz ölçümünün yüzde 18'i tarım alanlarından oluşan Muğla'da 27 bin çiftçinin üretime devam ettiğini söyledi.

Tarımsal üretim kesintisiz sürdü

Geçen yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan Saylak, bölgede tarımsal üretimin aksamaması için üreticilerle birlikte olduklarını, birçok ürünün de turfanda olarak yetiştirilip pazara gönderildiğini ifade etti.

Kentte tarımsal üretim değerleri itibarıyla örtü altı domates yetiştiriciliğinin ön sıralarda olduğuna değinen Saylak, "Geçtiğimiz yıl örtü altında domates, biber, salatalık, kabak ve patlıcan da 67 bin ton, nar ve narenciyede ise 23 bin ton yaş sebze ve meyve ihracata gönderildi. Geçtiğimiz yıl Muğla'dan 94 milyon avroluk yaş sebze ve meyve ihracatı gerçekleştirdik. 39 ülkeye 90 bin ton yaş sebze ve meyve ihracatı yapıldı." dedi.

Saylak, Almanya ve Rusya başta olmak üzere ürünlerin Avrupa, Arap ve Balkan ülkelerine gönderildiğini dile getirdi.

"Her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz"

Türkiye Haller Federasyonu Başkan Vekili Atabey Akgün ise 2020'nin Türkiye'de tarımı bir adım daha öne çıkardığını, ülkede tarıma verilen önemin daha da arttığını söyledi.

Bölgede ürün çeşitliliğinin artarak devam ettiğine işaret eden Akgün, şöyle konuştu: "2020'de salgına rağmen ihracatımız kesintiye uğramadan üstüne koyarak ilerledi. 2021'de ihracatımızın daha da yükseleceğini, bunun da üreticimize ve ülkemize olumlu yansıyacağını düşünüyorum. İhracatçımız ve üreticimiz ayakta kaldı. İlgili bakanlıklar üreticimize ve hallere büyük kolaylık sağladı. Üretim devam etti. 2020'de biz de Avrupa'ya ürün yolladık. Artık biz üretim ve ambalaj standardı olarak İspanya'dan aşağıda değiliz. Bunu övünerek söylüyorum. İhracatçımız, üreticimiz bunu başardı. Her yıl da üzerine koyarak ilerliyoruz."

Akgün, bu yıl da üretimin ve ihracatın artarak sürmesini beklediklerini kaydetti.