Muhasebeciler Haftası başladı

İstanbul Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yücel Akdemir, Türkiye ekonomisine verdikleri katkılarla değer üreten bir iş kolu yarattıklarını, çözüm üreten, farkındalık yaratan meslek mücadelesi sergilediklerini söyledi. Özveriyle çalışmalarına karşın hak ettikleri saygıyı görmediklerini vurgulayan Akdemir, “Sesimize yeteri kadar kulak verilmiyor. Mesleki sorunlarımız çözüm bekliyor. Gelişen teknolojinin işlerimizi kolaylaştırması gerekirken her gün yapılan kısa vadeli düzenlemelerle, meslek mensuplarımızın iş yükü biraz daha artıyor. Sesimize kulak verilmesini istiyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu siyasal konjonktüre, ekonomik krizlere, iş yüküne karşın 30 yıldır özveriyle sürdürdüğümüz meslek ve demokrasi mücadelesine devam etmeye her zamankinden daha kararlıyız” dedi.