Muhasebeciler Haftası başladı

İstanbul Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yücel Akdemir, Türkiye ekonomisine verdikleri katkılarla değer üreten bir iş kolu yarattıklarını, çözüm üreten, farkındalık yaratan meslek mücadelesi sergilediklerini söyledi. Özveriyle çalışmalarına karşın hak ettikleri saygıyı görmediklerini vurgulayan Akdemir, “Sesimize yeteri kadar kulak verilmiyor. Mesleki sorunlarımız çözüm bekliyor. Gelişen teknolojinin işlerimizi kolaylaştırması gerekirken her gün yapılan kısa vadeli düzenlemelerle, meslek mensuplarımızın iş yükü biraz daha artıyor. Sesimize kulak verilmesini istiyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu siyasal konjonktüre, ekonomik krizlere, iş yüküne karşın 30 yıldır özveriyle sürdürdüğümüz meslek ve demokrasi mücadelesine devam etmeye her zamankinden daha kararlıyız” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.