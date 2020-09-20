Muş’ta devlet destekli kuru fasulyenin hasadına başlandı

Muş’ta devlet desteği ile 200 çiftçiye dağıtılan 30 ton civarında kuru fasulye tohumunun ardından hasada başlandı. Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, çiftçilerden ürün verimi hakkın bilgi alarak onlara kolaylıklar diledi. Hasadı yapılan fasulyelerin tohumunu yüzde 75 hibeyle çiftçilere dağıttıklarını kaydeden Aydın, “Yaklaşık olarak 30 ton civarında fasulye dağıtımımız oldu. Üstün ve aslan diye tabir ettiğimiz son derece lezzetli ve çabuk pişen ürünler. Kuru fasulye, insan gıdası olarak önemli bir yere sahiptir. Ekimi yapılan 10 bin dönüm alandan yaklaşık 2 bin ton kuru fasulye beklentimiz var. İnşallah çiftçilerimizin cebine de gayri safi milli hasıla olarak 20 milyon TL girdi bekliyoruz” dedi.

“Özellikle pandemi döneminde gıdanın değeri arttı”

Özellikle pandemi sürecinde gıdaya olan değerin arttığını ifade eden Aydın, “O yüzden bu durumu sürdürebilmemiz ve daha da ileri götürmemiz gerekiyor. Bakanlık olarak çiftçilerimize desteklerimiz sürüyor. Yüzde 75 hibeyle bu tohumları çiftçilerimize dağıttık. Bu tohumları yaklaşık 200 çiftçiye dağıttık. Bu sene ilk defa fasulye dağıttık. Ama daha önce çiftçilerimiz fasulye ekimi yapıyordu. Bu ilk defa ekilen bir ürün değil” diye konuştu.

Devlet destekli fasulye tohumunu 20 dönüm alana eken çiftçilerden Yunus Baytak, yıllardır çiftçiliğe devam ettiğini, kısa bir süre nakliye işiyle uğraştığı için batıya gittiğini ifade etti. Tarıma ihtiyaç olduğunu ve tarım arazilerini değerlendirmek için, ülkeye katkı sağlamak için şu an çiftçilikle uğraştığını anlatan Baytak, “Yüzde 75 hibeyle iki çeşit fasulye tohumu bize verildi. Aldığımız 200 kilogram tohumu 20 dönüme ekim yaptım. Bunun 100 kilogramı üstün, 100 kilogramı da aslan çeşidi. Mahsul iyi görünüyor. Şu an hasadını yaptığımız fasulyeyi Muş’ta kilosunu 10 liraya satmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.