Müstahsiller ‘Türk Çimento’ adını aldı

Türk Çimento bu değişimi, yeni logosunu ve gelecek vizyonunu düzenlenen online toplantıyla kamuoyu ile paylaştı. Türk Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, “Çimento sektörü Türkiye’nin kalkınma hamlesinde başta gelen sektörlerden biridir. İşte bu yüzden biz Türk Çimento olarak diyoruz ki, bu ülkenin temelinde biz varız, geleceğinde de biz olacağız” dedi.



1 milyar dolarlık ihracat



Dr. Tamer Saka yeni vizyonla hayata geçirilecek önemli projeleri de şöyle anlattı:



“Bir kent vizyonu belgesi hazırlıyoruz. 2050 yılında kentler nasıl olmalı, bunun belgesini açıklayacağız. Önümüzdeki yıl Mimarlık Ödülleri projesini başlatacağız.”



Deprem konusunda da sivil inisiyatif çalışması başlattıklarını hatırlatan Dr. Tamer Saka, “Çimento ve beton kalitemiz dünya standartlarında. 6 milyon konutluk konut stokunu hızla dönüştürmemiz lazım” diye konuştu. Sektörün bu yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık çimento ihraç ettiğini de belirten Saka, “Miktar olarak 30 milyon tona yaklaştı” dedi.