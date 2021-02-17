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17.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Müşteri hizmetine beş ödül geldi

Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri, 15. Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’nde bir altın, dört gümüş olmak üzere toplam 5 ödül aldı.

Müşteri hizmetine beş ödül geldi

Bu yıl 51 ülkeden 2 bin 300’ü aşkın adayın yarıştığı ve 9 ayrı jüride 160’ı aşkın profesyonelin görev aldığı Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’nde Vodafone Türkiye, ‘Yılın Müşteri Hizmetleri Eğitim Programı’nda altın, ‘Yılın Müşteri Hizmetleri Eğitim Ekibi’, ‘Müşteri İçgörüsünün En İyi Kullanımı’, ‘Bir Müşteri Hizmetleri Ekibince Verilen En Değerli Yanıt’ ve ‘Müşteri Hizmetlerinde İnovasyon Ödülü’ kategorilerinde de gümüş ödüle layık görüldü. Ödüller, 14 Nisan’da düzenlenecek online törenle sahiplerini bulacak.

‘Mutluluk duyduk’

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, “Müşterilerimize en iyi deneyimi sunma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm sektörlerde olduğu gibi çağrı merkezi sektöründe de pandeminin etkilerini yoğun bir biçimde hissettik. Sadece 2 haftada tüm müşteri hizmetleri ekibimizi evden çalışma modeline geçirdik.

Pandemiyle hayatımıza giren uzaktan çalışma modelinden yola çıkarak ‘yeni nesil çalışma sistemi’ni tasarladık.

Başarılı uygulamalarımız bize bir kez daha ödül getirdi. Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’nde başvurduğumuz tüm kategorilerde ödül almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Uluslararası düzeyde takdir gören başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

 

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