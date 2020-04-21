BİST98.9460EURO7,53-0,09USD6,950,13ALTIN378,710,92
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Müteahhitlerden altyapı çağrısı
    ABONE OL
    21.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Müteahhitlerden altyapı çağrısı

    Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen sektörler için getirilen mücbir sebep uygulamasına altyapı faaliyetlerinin de alınmasını talep etti.

    Müteahhitlerden altyapı çağrısı

    TMB’den yapılan açıklamaya göre, birliğin nisan ayına ilişkin İnşaat Sektörü Analizi Raporu yayımlandı.
    Altyapı faaliyetlerinin de mücbir sebep kapsamına alınarak SGK primleri ve vergi ödemelerinin ötelenmesi gibi acil önlemlerden sektörün yararlandırılması talep edilen raporda, müteahhitlerin yurt içinde üstlendiği projelerde hak ediş ödemelerinin zamanında yapılması için özel hassasiyet gösterilmesine ihtiyaç olduğu kaydedildi.

    Raporda, süre uzatım ve fesih taleplerinin idareler tarafından olumlu karşılanması, kredi geri ödemelerinde bankaların gerekli esnekliği göstermeleri ve faiz oranlarını düşürmesi gerektiği ifade edildi.

    Sektörde ve tedarik zincirinde yer alan birçok orta ve küçük ölçekli firmanın dayanma gücünün kısıtlı olduğu belirtilen raporda, “Vergi avantajları paketi ve nakit akışındaki bozulmaları önleyecek düzenlemelerin hızlı biçimde hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. İnşaat sektörüne dönük bir destek paketi kısa vadede istihdam kapasitesinin korunmasını sağlayacaktır” ifadelerine yer verildi.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 674 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 123 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 90 bin 980'e, can kaybının 2 bin 140'a yükseldiğini bildirdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Meclis’in açılış tarihi duyuruldu

    Meclis’in açılış tarihi duyuruldu

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    ‘Çınarlarımızı birer birer kaybediyoruz’

    ‘Çınarlarımızı birer birer kaybediyoruz’

    Sıradaki Haber