Müteahhitlerin gözü Sahra altı Afrika’da

Pandemi sürecinde alınan tedbirlerle yurt dışında üstlendikleri işlere devam eden Türk müteahhitler, salgın krizine rağmen geçen yılın aynı dönemiyle benzer değerde iş hacmini yüklendi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre; 2020 yılında temmuz ayı sonu itibariyle sektör tarafından yurtdışında 5.3 milyar dolar tutarında 105 proje üstlenildi. Türk müteahhitlerinin, 2019 yılı ocak - temmuz döneminde üstlendiği 130 projenin değeri ise 5.7 milyar dolar tutarındaydı.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, yurt dışında iş yapan müteahhitler için yaptıkları öneride, fırsat sunan bölgeleri işaret etti. Yenigün, “Türk müteahhitleri için özellikle Sahra altı Afrika ülkelerinde kalkınma planları çerçevesinde sürdürülecek projelerden, uluslararası kuruluşlardan mali destek sağlanmasıyla önemli bir pay almanın mümkün olabileceği değerlendirilmektedir” dedi.

Finansman desteği

Bu kapsamda TMB öncülüğünde çok taraflı kalkınma bankaları ve ülke Eximbankları ile temasların artırıldığını vurgulayan Yenigün, son yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Asya Kalkınma Bankası ve Afrika Kalkınma Bankası ile düzenlenen video konferanslarla anılan bankaların sektöre sunduğu destekler hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuş, Türk Eximbank ile Amerikan Eximbank arasındaki mevcut mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik olarak Amerikan Ticaret Odası ile düzenlenen bir diğer etkinlikte ise üçüncü ülkelere yönelik işbirliği ve finansman imkânları ele alındı.”

Mithat Yenigün, Türk yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin geleneksel pazarlarının enerji üreticisi/ihracatçısı ülkeler olması nedeniyle bunun; üstlenilen projeler ile petrol fiyatlarındaki değişim arasında bir bağ oluşturduğuna dikkat çekti. Düşen petrol fiyatlarının yurtdışı projelere olumsuz etkisine ilişkin olarak pazar çeşitlendirmesine gitme çabalarının yoğunlaştığı bilgisi paylaşıldı. Yenigün, “Pazar araştırması, finansman temini ve yabancı ülke makamları ile ilişki tesisi hususunda desteğe gereksinim var. Sahra altı Afrika öne çıksa da güncel çalışmalar arasında başkent Cakarta’nın taşınması süreci başta olmak üzere müteahhitlik hizmetlerimiz için büyük fırsat sunan Endonezya’ya yönelik temaslar artırıldı” diye konuştu.

Rusya yine önde

Yurt dışında üstlenilen proje bölgelerinde yılın ilk yedi aylık döneminde lider pazar yine Rusya olurken, ülkede 1.6 milyar dolar tutarındaki 13 projenin yapımı alındı. İlk beş pazar içindeki diğer ülkeler Ukrayna (643 milyon dolar tutarında 6 proje), Hırvatistan (451 milyon dolar tutarında 1 proje), Irak (364 milyon dolar tutarında 5 proje) ve Gürcistan (295 milyon dolar tutarında 5 proje) olarak sıralandı. Sektörün yurtdışında bugüne kadarki toplam proje portföyü 407.2 milyar dolar oldu.

‘Proaktif yaklaşalım’

Türk müteahhitlerin normalleşme süreciyle birlikte ülkelerin gündeminde olacak kalkınma hamleleri ve alt yapı ihtiyaçları konusunda avantajlı konumda yer aldığına dikkat çeken Mithat Yenigün, “Girişimcilik ruhu ile öne çıkan Türk müteahhitleri, oldukça riskli bölgelerde uygun maliyetle ve kaliteli iş yapıyor olması avantaj sağlayacaktır. Bu çerçevede salgın sonrasına odaklanan sektör için proaktif yaklaşımlar ortaya koymak büyük önem taşımaktadır. Dünya ekonomisinde salgının bu yıl yol açması beklenen resesyonun ardından 2021 için ortaya konan büyüme öngörülerinde, inşaat sektörünün katkıları kritik önem taşıyacak gözüküyor. Avrupa İnşaat Sanayii Federasyonu’nun raporlarında, inşaat faaliyetleri için yapılan her 1 euro’luk harcamanın toplam ekonomik faaliyetlere çarpan etkisiyle 1.9 ila 2.9 euro arasında ek katkı sağladığına işaret ediliyor” dedi.