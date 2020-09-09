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    09.09.2020 - 11:27 | | DHA

    Müze sayısı 2019'da yüzde 3.5 artışla 467'ye çıktı

    Türkiye genelinde müze sayısı 2019 yılında yüzde 3.5'e karşılık gelen 16 adet artarak 467'ye ulaştı. Bunların 199 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 268 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı.

    Müze sayısı 2019'da yüzde 3.5 artışla 467'ye çıktı

     

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre bu dönemde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerdeki eser sayısı, yüzde 2.2 azalarak 3 milyon 263 bin 251'e geriledi.

    Aynı dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçileri de, yüzde 24.4 artarak 35 milyon 48 bin 417 kişiye geriledi.

    Türkiye'de 2019 yılında Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 18.2 arttı. 

    Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2019 yılında 21 milyon 873 bin 822 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 62.4 oldu. 

    Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini 2019 yılında ziyaret edenlerin sayısı 13 milyon 174 bin 595 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 37.6 oldu.

    Özel müzelerde mevcut eser sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 3.1 artarak 408 bin 649'a yükseldi. Özel müze ziyaretçileri, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 30.3 artarak 16 milyon 258 bin 132 kişiye yükseldi. 

    Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 4.0 artarak 113 bin 137 oldu.

    MSB'den Akdeniz Fırtınası açıklaması! Görüntüler paylaşıldı Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile KKTC arasında gerçekleştirilen Akdeniz Fırtınası tatbikatına ilişkin açıklama yapıldı.
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