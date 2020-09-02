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    HaberlerEkonomi Haberleri Nakdi ücret desteği 8-9 Eylül’de olacak
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    02.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Nakdi ücret desteği 8-9 Eylül’de olacak

    Koronavirüs döneminde ücretsiz izne ayrılan işçilere yönelik ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Eylül’de yapılacak.

    Nakdi ücret desteği 8-9 Eylül’de olacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi. Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de, 6-8 olanlara 9 Eylül’de yapılacak” dedi.

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