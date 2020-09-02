02.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Nakdi ücret desteği 8-9 Eylül’de olacak
Koronavirüs döneminde ücretsiz izne ayrılan işçilere yönelik ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Eylül’de yapılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi. Selçuk, “Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de, 6-8 olanlara 9 Eylül’de yapılacak” dedi.
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