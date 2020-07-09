Nakdi ücret desteği ne kadar? Nakdi ücret desteği yattı mı?

Kısa çalışma ödeneğinin ardından nakdi ücret desteği de hesaplara yatmaya başladı. 8 Temmuz'da başlayan ödemeler 10 Temmuz'a kadar devam edecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere ücret desteği dün hesaplara yatırıldı. İşverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlara da bugün ve cuma günü ödemeler yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı işçi ve işverene bir ay daha destek adımları binlerce işyerine, milyonlarca çalışana nefes aldırdı.

Kovid-19'la mücadele döneminde banka hesapları ve PTT üzerinden yapılan bin 177 lira nakdi ücret desteği ödemelerinin hazirana ait bölümü, hesaplara yatırılmaya başlandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NEREYE YAPILACAK?

Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-10 Temmuz tarihleri arasında vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacaktır. Sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlarımızın da T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre PTT üzerinden ödemeleri yapılacaktır.

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