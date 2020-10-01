Nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Ekim’de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8-9 Ekim tarihlerinde yapılacak ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleşeceğini, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını bildirdi.