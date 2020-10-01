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    01.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Ekim’de

    Eylül ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Ekim’de yapılacak.

    Nakdi ücret desteği ödemeleri 8-9 Ekim’de

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8-9 Ekim tarihlerinde yapılacak ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleşeceğini, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını bildirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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