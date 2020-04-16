‘Nakit sıkıntısı yaşamıyoruz’

Sönmez’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki mesajları şöyle:

ÇÖZÜM GETİRECEĞİZ: Türkiye Varlık Fonu’nun amacı stratejik ve büyük ölçekli şirketlere yatırım yapmak... Bizim amacımız stratejik ve büyük ölçekli şirketlerde, ekonomide bir değer yaratan, Türkiye için önemli olan şirketlerde, finansal sıkıntı ya da nakit akışı ya da sermaye problemlerine bir nevi sermaye çözümü üretmek. Bu anlamda, klasik banka destekleriyle ilgili eleştiri şu taraftan önemli. Yani sermaye yapısı, bilançonun sağ tarafı, banka borcu kısa vadeli, uzun vadeli ve sermayeden oluşur. Biz sermaye çözümlerini getireceğimizi düşünüyoruz. Şu an stratejik ve büyük ölçekli şirketlerde Korona dolayısıyla yaşanan üç beş aylık sermaye erozyonunu ve nakit problemini çözmeyi amaçlıyoruz.

PARAYA ULAŞMA SORUNU YOK: İşlemlerin gizliliği dolayısıyla fiilen örnek vermek çok doğru olmaz ama, dünyada koronayla beraber bir sürü sektör stratejik önem arz ediyor, Varlık Fonu herhangi bir nakit sıkıntısı yaşamamaktadır. Şunu söyleyeceğim, bütün dünyada, global piyasalarda toplam 70 trilyon dolar bono var. Bunun 15-16 trilyon doları negatif yük, yani negatif getiri. 100 dolar veriyorsunuz 99 dolar almaya razı olan bir yatırımcı kitlesi var. Varlık Fonu’nun herhangi bir nakde, krediye, paraya ulaşma sorunu yoktur.

BÜYÜK KURUMSALLAŞMA: Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, büyük bir kurumsallaşma süreci geçirdik. Şöyle ki ilk defa denetimi yapıldı. Türkiye’nin genel finansmanı uluslararası piyasalardandır yani bu, hem kredi piyasası hem de tahvil piyasası olabilir. Varlık Fonunun herhangi bir borçlanma problemi yoktur, çok net söyleyebilirim.

GENİŞ MENÜ UYGULAYACAĞIZ: Bir diğer konu, klasik banka destekleri konusu. Bilançonun sağ tarafından bahsedersek kısa vadeli borçlar, uzun vadeli borçlar ve sermaye. Biz finansal tarafı borçlanma tarafında değil, sermaye çözümleri tarafında derinleştirmeyi düşünüyoruz, o da sermaye yatırımlarıdır. Bunun içerisinde normal hissedarlık olabilir, imtiyazlı hisseniz olabilir, başka yöntemler olabilir; sermaye yatırımı tarafında geniş bir menü var. O menünün hepsini uygulamayı düşünüyoruz.