Nano teknolojili tanı kiti yolda

Varank, video konferansla katıldığı Deniz Ticaret Odası’nın meclis toplantısında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:



Rekabette biz de varız



“Sağlık endüstrisinde inovatif ürünler geliştirerek küresel rekabette ‘biz de varız’ diyoruz. 2 haftada ürettiğimiz yerli yoğun bakım solunum cihazıyla, dünya standartlarında ve muadillerinden üstün bir ürünü piyasayla tanıştırdık. Tedavide kullanılan ve daha önce ithal ettiğimiz 2 farklı ilacın etken maddesini artık kendimiz üretebiliyoruz. Virüs proteinlerini çoğaltıp ki bu önemli bir kabiliyet gerektiriyor, satabiliyoruz. Aşıda, geleneksel yöntemlerin yanında, hiçbir ülkenin denemediği yeni teknolojileri deniyoruz. Geliştirdiğimiz yüksek antikorlu plazmayı hasta tedavilerinde kullanıyoruz. Şimdi ticarileştirme çalışmaları sürüyor. İstediğimiz zaman, odaklandığımız zaman, en iyi şekilde koordine oluyor, milli seferberlik ruhuyla büyük işler başarıyoruz.”



Şehir hatları vapuru elektrikli olacak

Varank, iç sularda yük ve yolcu taşımacılığı yapan gemilerin, elektrikli gemilere dönüştürülmesini koordine ettiklerini belirterek, “Kapsamlı bir rapor oluşturacağız ve eylül sonunda tüm paydaşlar ve deniz hattı işleten belediyelerle paylaşacağız. Otomotiv yan sanayisinde sahip olduğumuz yetkinliğe, gemi yan sanayisinde de ulaşabiliriz” dedi. Türkiye’nin koster filosunu güçlendirmek için Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ‘KOSGEB Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği’nde değişiklik yaptıklarını anımsatan Varank, “Projenin ilk yılında 10 kosteri desteklemeyi ve programın nasıl çalışacağını görmeyi planlıyoruz” dedi.

10 belge verildi

Varank, “Koronavirüs tedbirlerini yerine getiren firmalara belge veriyoruz. Üç haftada 118 sanayi kuruluşundan başvuru aldık. 10 kuruluş belge almaya hak kazandı” diye konuştu.