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    HaberlerEkonomi Haberleri Narenciyeci Rusya’da Çin boşluğuna göz dikti
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    09.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Narenciyeci Rusya’da Çin boşluğuna göz dikti

    Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde hızla yayılan ‘koronavirüs’ nedeniyle Rusya, ciddi oranda, limon başta olmak üzere yaş meyve ve sebze aldığı Çin’le sınırını kapattı. Bu durumun özellikle Akdeniz bölgesinden yaş meyve ve sebze ile narenciye sektörlerinde Rusya’ya ihracatta ciddi bir artış yaratması bekleniyor. Bununla birlikte Rusya’ya yapılacak ihracatın artması durumunda fiyatların iç piyasaya doğal olarak yansıyacağına işaret edildi.

    Narenciyeci Rusya’da Çin boşluğuna göz dikti

    Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Çin’in dünyada sebze üretiminde birinci sırada olduğunu belirten Çandır, “Bu pazarın kapanıyor olması elbette Rusya’da büyük bir boşluk doğuracak. Çin’den gelen ürünlerin yaklaşık yüzde 85’i Rusya’nın doğu bölgelerinde tüketiliyor. Türkiye açısından yaş meyve sebze, gıda ürünleri için bir fırsat doğabilir” dedi. Çandır, ihracatın artmasının fiyatlar açısından iç piyasaya da doğal olarak yansıyacağını sözlerine ekledi.

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