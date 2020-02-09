Narenciyeci Rusya’da Çin boşluğuna göz dikti

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Çin’in dünyada sebze üretiminde birinci sırada olduğunu belirten Çandır, “Bu pazarın kapanıyor olması elbette Rusya’da büyük bir boşluk doğuracak. Çin’den gelen ürünlerin yaklaşık yüzde 85’i Rusya’nın doğu bölgelerinde tüketiliyor. Türkiye açısından yaş meyve sebze, gıda ürünleri için bir fırsat doğabilir” dedi. Çandır, ihracatın artmasının fiyatlar açısından iç piyasaya da doğal olarak yansıyacağını sözlerine ekledi.