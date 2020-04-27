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    HaberlerEkonomi Haberleri Nefes kredisi bugün itibarıyla yeniden başlıyor
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    27.04.2020 - 13:28 | | İHA

    Nefes kredisi bugün itibarıyla yeniden başlıyor

    TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi’ni bugün itibariyle yeniden devreye alıyoruz" dedi.

    Nefes kredisi bugün itibarıyla yeniden başlıyor

    Hisarcıklıoğlu konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

    TOBB Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin ile 100 bin arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı şu; 2020 yılında ne anapara ne faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak. Krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80’i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.

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