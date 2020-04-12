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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Nefes kredisi’ yeniden başlıyor
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    12.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Nefes kredisi’ yeniden başlıyor

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, nefes kredisini en kısa sürede başlatmayı istediklerini belirtti.

    ‘Nefes kredisi’ yeniden başlıyor

    Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarını üyelerine bir an önce kullandırmak için bankalarla birlikte çalıştıklarını bildirdi.

    Hisarcıklıoğlu, “Nefes kredisini en kısa sürede başlatmayı arzu ediyoruz. TOBB, oda/borsalar geçmişte ihtiyaç duyulduğunda (6 kez) kaynaklarını üyelerine sunmuştur bugün de sunacaktır” ifadesini kullandı.

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