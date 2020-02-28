Net satışlar 12 milyarı aştı

Ana hissedarı Anadolu Grubu olan CCI’nın açıklamasına göre, Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8 bin 500’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren şirketin satış hacmi 2019’da 1.3 milyar ünite kasa olarak gerçekleşti. Coca-Cola İçecek, FAVÖK’te yüzde 19 ile gelirlerin üzerinde artış yakalayarak 2.28 milyar TL’yi gördü.



Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, 3 yıldır büyüme hedeflerine ulaştıklarını bildirdi. Türkiye’de gazlı içecekteki büyümeyi tekrarladıklarının altını çizen Başarır, CCI’nın ikinci büyük pazarı Pakistan’da zorlayıcı makroekonomik koşullara rağmen daralan gazlı içecekler pazarında paylarını artırdıklarını, Orta Asya’da ise Kazakistan ve Azerbaycan’ın sonuçlara önemli katkı sunduğunu anlattı.