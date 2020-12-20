Netaş’tan 53 yıllık teknoloji tarihi kitabı

‘Zoru Başarmak, 10 Bin Kişinin Yolculuğu; Netaş’ başlığı ile yayınlanan kitap, sadece Netaş’ın yolculuğunu değil, Osmanlı’dan günümüze iletişim teknolojileri alanındaki gelişmelere de ışık tutuyor. Telefonun mucidi Graham Bell’in patentlerini elinde bulunduran Kanadalı Nortel ile 1967 yılında yola çıkan Netaş, 2009 yılında Nortel’in piyasadan çekilmesinin ardından 27 ülkedeki 260 şirketinden ayakta kalan ve yoluna devam eden tek ortaklığı oldu. Ar-Ge kültürü sayesinde 53 yılda telefon üreticisinden yazılım ihracatçısına ve dijital sistem entegratörüne dönüştü.

Kitabın hayata geçiş hikayesini anlatan CEO Müjdat Altay, Netaş’ın tarihinin Türkiye’nin gelecek 50 yıldaki iletişim teknolojileri vizyonuna da ışık tutacağını belirtti. Altay, “Birinci gayemiz her zaman çağın teknolojilerini yerli imkanlarla üretmek oldu. 16 yılda 800 milyon doların üzerinde teknoloji ihracatı yaptık” dedi.