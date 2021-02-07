Netten Brüt Hesaplama Nasıl Yapılır? Netten Brüte Maaş Hesaplama Formülleri



Brüt ücret, bir işverenin çalışan işçisi için ödemekte olduğu tüm ücreti kapsamaktadır. Yani brüt ücret içerisinde hem sigorta hem de vergiler ve kesintiler de yer almaktadır. Siz de internette bulunmakta olan hesaplama motorlarını kullanarak kolaylıkla hesaplama yapabilirsiniz.



Netten Brüt Hesaplama Nasıl Yapılır?

● Netten brüt hesaplaması yapmak için karışık işlemler ile uğraşmanıza gerek yoktur. Sadece internette bulunan sitelerden birisini tercih ederek sizden istenen bilgileri doldurmanız yeterli olacaktır.

● https://www.verginet.net/dtt/MaasHesaplama.aspx adresi üzerinden ulaşacağınız sistem de hesaplanmak istenen ücret türünü seçmeniz gerekecektir.

● Öncelikli olarak ücret türünü netten brüt hesaplama olarak ayarlamanız gerekir.

● Sonrasında hesaplayacağınız maaş için hangi yılı hesaplamak istediğinizi seçmeniz gerekecektir.

● Sizden istenen diğer bilgiler arasında ise medeni durum bilginizi işaretlemeniz gerekecektir.

● Eğer evliyseniz eşinizin çalışıp çalışmadığına dair bilgi vermeniz gerekecektir.

● Son olarak ise kaç çocuğunuzun bulunduğunu belirtmeniz gerekmektedir.

● Sistem gerisini sizin için yaparak netten brüt hesabını gerçekleştirecektir.

Netten Brüte Maaş Hesaplama Formülleri

● Netten brüte maaş hesaplamak için bazı formüller de bulunmaktadır. Ancak genel olarak bilgisayar kullanarak otomatik olarak hesaplama yöntemi tercih edilmektedir.

● Öncelikli olarak netten brüte maaş hesabı yapabilmek için maaş düzeyinin en az asgari ücret düzeyinde olması gerekmektedir.

● Eğer kendiniz hesaplamak isterseniz Brüt Maaş= Net Maaş/ 0.71491 formülünü kullanarak da hesaplama yapabilirsiniz.

● Ancak internette bulunan arama motorları ile daha kolay bir şekilde hesaplama yapmanız mümkün olacaktır.