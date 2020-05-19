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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası açılışta karışık seyretti
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    19.05.2020 - 16:55 | | AA

    New York borsası açılışta karışık seyretti

    New York borsası, güne karışık seyirle başladı. Açılışta, Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,7 azalışla 24.434,92 puandan işlem gördü.

    New York borsası açılışta karışık seyretti

     

    S&P 500 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.945,54 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,3 artışla 9.263,79 puandan işlem görmeye başladı.

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