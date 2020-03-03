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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle açıldı
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    03.03.2020 - 18:12 | | AA

    New York borsası düşüşle açıldı

    New York borsası, salı gününe düşüşle başladı.

    New York borsası düşüşle açıldı

     

    Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,8 azalışla 26.762,47 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 3.092,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,6 azalışla 8.965,10 puandan işlem gördü.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay içerisinde faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamlayan piyasalar, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bugün yaptığı ortak açıklama sonrası aşağı yönlü bir seyri izledi.

    Analistler, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları tarafından Kovid-19 salgınına ilişkin yapılan açıklamanın küresel ekonomiyi destekleyecek somut önlemler içermemesi nedeniyle piyasalarda hayal kırıklığına neden olduğunu belirtiyor.

    G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, Kovid-19 salgınının olası etkilerine karşı güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi aşağı yönlü risklere karşı korumaya yönelik uygun tüm politika araçlarını kullanmaya hazır olduklarını bildirmişti.

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