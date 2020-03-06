BİST 109.601-1,98EURO6,880,20USD6,09-0,44ALTIN329,610,19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle açıldı
    ABONE OL
    06.03.2020 - 18:27 | | AA

    New York borsası düşüşle açıldı

    New York borsası, haftanın son işlem gününe gününe düşüşle başladı.

    New York borsası düşüşle açıldı

     

    Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 2,54 azalışla 25.457,21 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 3,06 düşüşle 2.928,9 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,97 azalışla 8.469,02 puandan işlem gördü.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine ilişkin endişelerin artması nedeniyle endekslerdeki aşağı yönlü seyir devam ediyor.

    Salgına ilişkin endişelerle, Amerikan devlet tahvili getirileri de düşüşünü sürdürdü. Piyasaların açılışından önce, ABD'de 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi, yüzde 0,692 seviyesine inerek rekor tazeledi.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (6 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kayseri'de dehşet olay! Kız arkadaşını vurup intihar etti

    Kayseri'de dehşet olay! Kız arkadaşını vurup intihar etti

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    İşte sıfır noktasında son durum!

    İşte sıfır noktasında son durum!

    Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

    Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

    Sıradaki Haber