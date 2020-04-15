BİST96.317-2,27EURO7,500,19USD6,901,20ALTIN380,860,56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle açıldı
    ABONE OL
    15.04.2020 - 17:04 | | AA

    New York borsası düşüşle açıldı

    New York borsası, güne düşüşle başladı.

    New York borsası düşüşle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,2 azalışla 23.600,72 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 2,3 düşüşle 2.780,33 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,9 değer kaybıyla 8.355,96 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle kötü gelen ekonomik veriler etkili oldu.

    ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar martta aylık yüzde 8,7 azalırken, sanayi üretimi yüzde 5,4 düşüş kaydetti.

    Corona virüsten dolayı ücretsiz maske almak isteyen çarşaflı kadına hakaret!Ankara’da maske almak için eczaneye giden başörtülü kadına hakaret edildiği ortaya çıktı. Eczanedeki bir kadının; maske almak için gelen vatandaşa sadece çarşaflı olduğu için "Maskeye ihtiyacın yok sana başındaki yeter, virüsü sizin gibiler getirdi" diye hakaret ettiği öğrenildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! İstanbul'da eczanelere cumartesi düzenlemesi

    Son dakika! İstanbul'da eczanelere cumartesi düzenlemesi

    Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

    Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

    Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

    Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

    Milli Piyango Biz Bize Yeteriz BMW kampanyası nedir, kampanyaya katılım nasıl sağlanır bir bilet tutarı ne kadar? İki adet BMW çekilişi ne zaman yapılacak?

    Milli Piyango Biz Bize Yeteriz BMW kampanyası nedir, kampanyaya katılım nasıl sağlanır bir bilet tutarı ne kadar? İki adet BMW çekilişi ne zaman yapılacak?

    Sıradaki Haber