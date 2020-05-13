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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle açıldı
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    13.05.2020 - 17:45 | | AA

    New York borsası düşüşle açıldı

    New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,1 azalışla 23.702,16 puandan işlem gördü.

    New York borsası düşüşle açıldı

    S&P 500 endeksi yüzde 0,9'luk değer kaybıyla 2.864,51 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,7 düşüşle 9.006,05 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmeleri etkili oldu.

    Powell, ekonomik görünüme yönelik belirsizliğin ve aşağı yönlü risklerin olduğunu belirterek, ekonomiyi desteklemek amacıyla ilave önlemlerin gerekebileceğinin sinyalini verdi. Negatif faiz tartışmalarına da değinen Powell, Fed'in şu an için bunu düşünmediğini ifade etti.

    Dünya genelinde corona virüs vaka ve ölü sayısı artıyorÇin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs nedeniyle dünya genelinde vaka ve ölü sayısı artıyor.Rusya’da bilanço giderek ağırlaşırken,kısıtlamaların gevşetildiği pakistan’dan endişe verici görüntüler yansıdı.
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