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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle açıldı
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    01.06.2020 - 17:08 |

    New York borsası düşüşle açıldı

    New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

    New York borsası düşüşle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,33 azalışla 24.299,02 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,42 düşüşle 3.031,54 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,29 değer kaybıyla 9.462,52 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolar ile ABD ve Çin arasındaki gerilimin sürmesi etkili oldu.

    Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünü protesto etmek üzere dün gece Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce gösterici ile polis arasında gergin anlar yaşanırken, protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle başkent Washington DC'de dün gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve gösterilerde güvenliğin sağlanması için Washington Metropol Polis Departmanı'na destek için Ulusal Muhafızlar görevlendirdi.

    Öte yandan, ABD basınında yer alan haberlere göre, Çinli hükümet yetkililerinin ülkenin önde gelen tarımsal ürün şirketlerine "ABD'den bazı tarım ürünlerinin ithalatını durdurmalarının" söylendiği iddia edildi.

    ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı basın toplantısında, finansal piyasalar konusunda kurulan çalışma grubuna, ABD finansal piyasalarında yer alan Çinli şirketlerin eylemleri üzerinde çalışma emri verdiğini duyurmuş, Hong Kong'un otonomisine zarar veren Çin ve Hong Konglu yetkililere de yaptırım için gerekli adımların atılacağını ifade etmişti.

    Dilek hemşire için görev yaptığı hastanede tören düzenlendiYeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı 11 Nisan'dan bu yana yaşam mücadelesi sürdüren, hamileyken hastalığından dolayı bebeği sezeryanla alınan ve dün yaşamını yitiren hemşire Dilek Akçabelen için görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.
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