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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle açıldı
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    15.06.2020 - 17:03 | | AA

    New York borsası düşüşle açıldı

    New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

    New York borsası düşüşle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,4 azalışla 25.270,39 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 1,9 düşüşle 2.977,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,4 değer kaybıyla 9.426,9 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler etkili oldu.

    ABD basınında yer alan haberlere göre, ülkede Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Florida, Kuzey ve Güney Carolina ile Oklahoma gibi eyaletlerde Kovid-19 vaka sayılarında artış görüldü.

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