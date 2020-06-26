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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle açıldı
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    26.06.2020 - 17:25 | | AA

    New York borsası düşüşle açıldı

    New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

    New York borsası düşüşle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, 185 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,72 azalışla 25.559,95 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi, yüzde 0,42 düşüşle 3.070,76 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,23 kayıpla 9.993,67 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ülkedeki bankalara ilişkin dün açıkladığı stres testi sonuçlarının ardından bankaların hisselerinin değer kaybetmesi etkili oldu.

    Kovid-19 salgınının merkezi olmaya devam eden ABD'de, virüs bulaşan kişi sayısı 2,5 milyona, salgından ölenlerin sayısı ise 126 bin 823'e ulaştı. ABD'de Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19'un bilinenden 10 kat daha fazla ABD'liye bulaşmış olabileceğini iddia etti.

    Öte yandan Fed, stres testine tabi tuttuğu en büyük 34 Amerikan bankasının, bu yılın üçüncü çeyreğinde hisse geri alımlarını askıya almaları ve temettü ödemelerini sınırlamaları gerekeceğini bildirdi. Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin en kötü senaryoda söz konusu bankaların kredi kaybının 560 ila 700 milyar dolar arasında değişebileceğini belirten Fed, sermaye oranlarının yüzde 9,5 ila 7,7'ye gerileyebileceğine işaret etti.

      "Gramofon Baba" olarak bilinen Mehmet Özetekin yaşamını yitirdiTürkiye'nin gramofon baba olarak tanıdığı, yıllardır gramofonlara yaşam veren Mehmet Öztekin akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 75 yaşındaki Öztekin, ailesi, dostları, çalışma arkadaşları ve öğrencilerinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Öztekin'in kızı Didem Köksal, . "Gramofonculuğu diğer kuşaklara geçmedi. Tek olarak onda kaldı. Babamda bitti. Çok özleyeceğiz" diye konuştu.
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