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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle açıldı
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    28.07.2020 - 16:56 | | AA

    New York borsası düşüşle açıldı

    New York borsası, güne düşüşle başladı.

    New York borsası düşüşle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 azalışla 26.525,55 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 3.235,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,22 kayıpla 10.513,48 puandan işlem görmeye başladı.

    Analistler, piyasaların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alınacak kararları takip ettiğini bildirdi.

    ABD'de Cumhuriyetçi senatörler, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini dün ABD Senatosu'na sundu.

    Söz konusu teşvik paketinin yasalaşması halinde önceki teşvik paketinde olduğu gibi Amerikan vatandaşlarına 1.200 dolarlık doğrudan ödeme yapılması öngörülüyor.

    Senatodaki görüşmelerin ardından yeterli çoğunluğun onayını alması durumunda Temsilciler Meclisi'ne sunulacak teklif, burada da kabul edilirse yasalaşması için Başkan Donald Trump'ın onayına gönderilecek.

      Sağlık Bakanlığı'ndan sağlıklı bayramlar için sofra örneğiSağlık Bakanlığınca Kurban Bayramı sürecinde sağlıklı ve doğru beslenme için tüketilmesi gerekenleri gösteren örnek bir “sağlıklı bayram sofrası” hazırlandı. Bayramda dengeli beslenmek için dikkat edilmesi gerekenler ise Sağlık Bakanlığında görevli diyetisyenler tarafından anlatıldı.
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