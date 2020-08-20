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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle açıldı
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    20.08.2020 - 18:02 | | AA

    New York borsası düşüşle açıldı

    New York borsası, işsizlik maaşı başvurularının tekrar 1 milyonun üzerine çıkmasının ardından güne düşüşle başladı.

    New York borsası düşüşle açıldı

     

    Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,52 kayıpla 27.548,84 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,56 düşüşle 3.356 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 azalışla 11.096,13 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki negatif seyirde, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının tekrar 1 milyonun üzerine çıkması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımladığı Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda ekonomik görünüme yönelik çizilen karamsar tablo etkili oldu.

    ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 106 bine yükseldi.

    Önceki hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'de etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düşen ancak geçen hafta tekrar bu seviyenin üstüne çıkan veriye ilişkin piyasa beklentisi, 925 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

    Öte yandan Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizliğin son derece arttığını, devam eden halk sağlığı krizinin yakın vade de ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini ortaya koydu.

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