BİST1.104-0.32EURO8.930.76USD7.560.75ALTIN470.89-0.45
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle açıldı
    ABONE OL
    17.09.2020 - 17:04 | | AA

    New York borsası düşüşle açıldı

    New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası güne düşüşle başladı.

    New York borsası düşüşle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,15 azalışla 27.709,51 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 1,56 düşüşle 3.332,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,01 azalışla 10.828,46 puandan işlem görmeye başladı.

    Fed'in dün açıkladığı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararları sonrası New York borsasında endeksler, teknoloji hisseleri öncülüğünde açılışta negatif bir seyir izledi.

    Endekslerdeki aşağı yönlü harekette, FOMC toplantısından çıkan kararlar ile beklenenden kötü gelen işsizlik maaşı başvuruları etkili oldu.

    Fed Başkanı Jerome Powell'ın 27 Ağustos'ta Jackson Hole toplantılarında açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin beklentiler dahilinde yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakıldığı belirtildi.

    Ekonomiye ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, 2023'e kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmediği dikkati çekti.

    Fed Başkanı Powell ise FOMC kararlarının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizliklere işaret ederek doğrudan mali desteğe ihtiyaç duyulabileceğini ifade etti.

    Makroekonomik tarafta ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Eylül ile biten haftada 33 bin kişi azalarak 860 bine geriledi ancak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi.

    Evlerine giren hırsızlar yüzünden korona virüse yakalandılarİstanbul Eyüpsultan’da evlerine giren hırsızlar yüzünden korona virüse yakalandıklarını iddia eden hemşire Elif Yılmaz, “Sağlık çalışanlarına en çok ihtiyaç duyulduğu zamanda 10 gündür mesleğimi icra edemiyorum. Şu anda evime giren hırsızlar yüzünden covid olmam sebebiyle işimi yapamıyorum” dedi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MNG Kargo çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - 2020 MNG Şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    MNG Kargo çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - 2020 MNG Şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?

    Emeklilikte az primle yüksek maaş!

    Emeklilikte az primle yüksek maaş!

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Büyük panik! Tüp bebek merkezindekiler sokağa döküldü

    Büyük panik! Tüp bebek merkezindekiler sokağa döküldü

    Sıradaki Haber