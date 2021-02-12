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12.02.2021 - 18:17 | | AA

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,06 azalışla 31.413,29 puandan işlem gördü.

New York borsası düşüşle açıldı

 

S&P 500 endeksi yüzde 0,22 düşüşle 3.907,88 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 azalarak 13.972,33 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyri ile salgına yönelik ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin piyasalar tarafından takip edileceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün 100 milyonu Pfizer'dan, 100 milyonu da Moderna'dan olmak üzere toplam 200 milyon doz ilave Kovid-19 aşısı siparişi verdiklerini açıkladı.

Son anlaşmalarla ABD yönetimi toplamda 600 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı garanti altına almış olurken, yaklaşık 300 milyonluk nüfusun ikişer doz Kovid-19 aşısı vurulmasına yetecek kadar aşının ülkeye tedarik edileceği kaydedildi.

Ekonomik destek paketi tarafında ise ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün işsizlik programlarının süresi dolmadan paketin onaylanmasını beklediğini ifade etmişti.

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