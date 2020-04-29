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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle kapandı
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    29.04.2020 - 00:02 | | AA

    New York borsası düşüşle kapandı

    New York borsası günü düşüşle tamamladı.

    New York borsası düşüşle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,14 azalışla 24.100,65 puana geriledi.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,51 kayıpla 2.863,9 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 1,4 azalışla 8.607,73 puana düştü.

    ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi nisanda 31,9 puan azalarak 86,9 seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle sert şekilde düşen endeksin 87,9 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

    Isparta'da 2 köy karantinaya alındıIsparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Beyköy ile Gelendost ilçesine bağlı Keçili köyü, koronavirüs (Covid-19) vakası görülmesi üzerine karantinaya alındı.
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